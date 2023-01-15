1,6 млн рублей отдала мошенникам после разговора по телефону жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
После этого пострадавшая обратилась в полицию, сообщает УМВД по Екатеринбургу.
Женщине 46 лет. 12 января ей кто-то позвонил и представился сотрудником кредитной организации. Далее ей сообщили, что какие-то мошенники прямо сейчас пытаются «повесить» на нее кредит.
Для того, чтобы этого не случилось, ей рекомендовали снять деньги со своей карты и положить на некий страховой счет, который ей назовут. Женщина все это и проделала.
Далее ей позвонил «сотрудник полиции» и сказал, что на нее все же оформили кредит. Только тогда она поняла, что связалась с телефонными аферистами.
Полицейские занимаются поиском этих мошенников.