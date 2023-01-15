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Posted Сегодня, 05:11

Published Сегодня, 05:11

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

1,6 млн рублей отдала мошенникам после разговора по телефону жительница Екатеринбурга

Сегодня, 05:11
Фото: 1MI
Телефонным мошенникам удалось обмануть жительницу Екатеринбурга на 1,6 млн рублей.

После этого пострадавшая обратилась в полицию, сообщает УМВД по Екатеринбургу.

Женщине 46 лет. 12 января ей кто-то позвонил и представился сотрудником кредитной организации. Далее ей сообщили, что какие-то мошенники прямо сейчас пытаются «повесить» на нее кредит.

Для того, чтобы этого не случилось, ей рекомендовали снять деньги со своей карты и положить на некий страховой счет, который ей назовут. Женщина все это и проделала.

Далее ей позвонил «сотрудник полиции» и сказал, что на нее все же оформили кредит. Только тогда она поняла, что связалась с телефонными аферистами.

Полицейские занимаются поиском этих мошенников.

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#Елена Озерова#Новости УрФО#Полиция#Мошенники#Деньги#Екатеринбург
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