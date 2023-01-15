17 авто застряли на занесенной снегом дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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С утра субботы местные жители наблюдали за тем, как автомобили один за другим застревали в снежной колее вблизи стоянки и на выезде из гаражного кооператива.
С 9 утра до примерно 2 часов дня на участке застряли не менее 17 машин. При этом пока каждую откапывали и вытаскивали — приезжало еще по 5-6 авто, то есть участок достаточно оживленный. Всем приходилось разворачиваться и уезжать. Более крупные автомобили помогали вытягивать застрявших, также водители делились друг с другом лопатами, — рассказали TagilCity.ru очевидцы.
Местные жители обратились в ЕДДС Нижнего Тагила, чтобы сделать заявку на расчистку дороги. Техника «УБТ-сервис» прибыла через пару часов, трактор расчистил сложный участок и движение стало вновь доступно.
Спасибо диспетчерской службе и дорожным рабочим, которые оперативно привели этот проезд в порядок! — говорит автолюбитель с Вагонки, который регулярно пользуется данной дорогой.
Однако пока участок был заметен и там застревали автомобили, несколько раз едва не произошли ДТП. Очевидцы отметили, что водители не выставляли знаки аварийной остановки и не включали аварийные сигналы на авто. Также многие водители на данном участке выбирали слишком высокую скорость движения: в условиях ограниченной видимости из-за забора стоянки они узнавали о заторе и тормозили в последний момент, едва не врезаясь в стоящие автомобили.
Застревали все за поворотом, их не видно. Никто не догадался никак обозначить свой автомобиль: знаки не выставляли вообще, аварийку включил только один таксист. В итоге три раза чуть не случилось ДТП, водители гнали и потом резко тормозили перед застрявшими автомобилями, — вспоминает местная жительница Алена.
Согласно правилам дорожного движения, водитель должен включать аварийную сигнализацию для предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство. При остановке автомобиля знак аварийной остановки должен быть незамедлительно выставлен там, где с учетом условий видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями.
Редакция TagilCity.ru напоминает читателям, что в городе работает Единая дежурно-диспетчерская служба, которая в круглосуточном режиме принимает заявки от горожан. Туда можно пожаловаться на сложную дорожную обстановку, коммунальную аварию или любые другие городские проблемы.
Оперативный дежурный пункта управления ЕДДС (круглосуточно)
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