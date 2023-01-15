17 авто застряли на занесенной снегом дороге в Нижнем Тагиле

Однако пока участок был заметен и там застревали автомобили, несколько раз едва не произошли ДТП. Очевидцы отметили, что водители не выставляли знаки аварийной остановки и не включали аварийные сигналы на авто. Также многие водители на данном участке выбирали слишком высокую скорость движения: в условиях ограниченной видимости из-за забора стоянки они узнавали о заторе и тормозили в последний момент, едва не врезаясь в стоящие автомобили.