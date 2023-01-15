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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Через 20 минут после наступления Нового года житель Екатеринбурга украл велосипед

Сегодня, 09:07
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
Велосипед из подъезда в новогоднюю ночь украл житель Екатеринбурга. Кража случилась в первые 20 минут наступившего года.

Все произошло тогда, когда жители дома №3 по улице Сулимова отмечали этот праздник. Пропажу они обнаружили утром и сообщили об этом в полицию, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения. Велосипед он вынес с 26 этажа нового дома. Причем в подъезд он зашел 31 декабря примерно в 22.30, а спустился вниз в 00.20 первого января.

Полицейские полагают, что мужчина находился у кого-то в гостях, но уйти решил с чужим имуществом. На камерах видно, что молодой человек спускался по лестнице несколько этажей, а далее увидел велосипед и забрал его себе.  

Личность вора устанавливается. Всех, кто знает его, просят позвонить по телефонам +7(932)6111862, 356-42-03 или 102 (02). Самому мужчине предлагают сдаться полиции, посетив отделение №3 (ул. Уральская, 70а), вернуть велосипед или возместить ущерб его хозяину.

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