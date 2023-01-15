Два человека погибло во время пожара в доме под Нижней Турой

Кем была умершая, пока не известно. В двухэтажном доме жило 15 человек. Почему пожар произошел и где был его очаг, спасатели выясняют. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, качестве одной из версий рассматривается неисправность электропроводки.