Два человека погибло во время пожара в доме под Нижней Турой

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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ЧП случилось в утреннее время 14 января. Из горящего барака эвакуировали 10 человек, сообщили в МО МВД «Качканарский». Позже стало известно, что погибших двое.
Кем была умершая, пока не известно. В двухэтажном доме жило 15 человек. Почему пожар произошел и где был его очаг, спасатели выясняют. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, качестве одной из версий рассматривается неисправность электропроводки.
На место приезжала следственная бригада. Соседей опросили.
По данным пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими могли оказаться две пенсионерки-соседки.