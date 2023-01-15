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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Два человека погибло во время пожара в доме под Нижней Турой

Сегодня, 09:58
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
В поселке Ис под Нижней Турой спасатели во время тушения пожара в ломе нашли тела двух человек.

ЧП случилось в утреннее время 14 января. Из горящего барака эвакуировали 10 человек, сообщили в МО МВД «Качканарский». Позже стало известно, что погибших двое.

Кем была умершая, пока не известно. В двухэтажном доме жило 15 человек. Почему пожар произошел и где был его очаг, спасатели выясняют. По словам старшего помощника главы СУ СК по Свердловской области Александра Шульги, качестве одной из версий рассматривается неисправность электропроводки.

На место приезжала следственная бригада. Соседей опросили.

По данным пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими могли оказаться две пенсионерки-соседки.

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