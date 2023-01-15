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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

МФО потребовали с жителя Екатеринбурга полмиллиона за долг в 7 тысяч

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местный житель взял 7 тысяч рублей в микрофинансовой организации и задолжал им более 500 тысяч рублей. Однако коллекторы не смогли взыскать с него средства.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области, 7 тысяч мужчина взял в долг в 2016 году. МФО выдала средства под 622% годовых. Отдать долг своевременно он не успел, а когда накопил нужную сумму, организация переехала.

Тогда мужчина оставил эту ситуацию, как есть. Шли годы, а долг ему никто не предъявлял. А в 2022 году должник получил исковое с требованием о взыскании более 550 тысяч рублей.

Далее гражданин обратился за помощью к юристам. В суде они попросили отказать в удовлетворении требования в связи с истечением срока исковой давности.

Суд поддержал эту позицию и отказал во взыскании задолженности.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Общество#Новости УрФО#Долг#Кредит#Суд#МФО
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