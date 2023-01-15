МФО потребовали с жителя Екатеринбурга полмиллиона за долг в 7 тысяч

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области, 7 тысяч мужчина взял в долг в 2016 году. МФО выдала средства под 622% годовых. Отдать долг своевременно он не успел, а когда накопил нужную сумму, организация переехала.
Тогда мужчина оставил эту ситуацию, как есть. Шли годы, а долг ему никто не предъявлял. А в 2022 году должник получил исковое с требованием о взыскании более 550 тысяч рублей.
Далее гражданин обратился за помощью к юристам. В суде они попросили отказать в удовлетворении требования в связи с истечением срока исковой давности.
Суд поддержал эту позицию и отказал во взыскании задолженности.