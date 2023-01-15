Мужчина умер в гостинице в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Предварительно известно, что он был молодым. О ЧП сообщило издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Все случилось в отеле на улице Малышева в начале января. Название гостиницы не уточняется.
Точная причина наступления смерти пока неизвестна. Ее определит вскрытие. Предварительно известно, что смерть не носить криминального характера. У мужчины могли иметься проблемы с сердцем.
В отеле подтвердили произошедшее и сказали, что по их данным, умерший увлекался наркотиками.