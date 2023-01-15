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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Мужчина умер в гостинице в центре Екатеринбурга

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
В одной из гостиниц в центре Екатеринбурга умер мужчина.

Предварительно известно, что он был молодым. О ЧП сообщило издание «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник. Все случилось в отеле на улице Малышева в начале января. Название гостиницы не уточняется.

Точная причина наступления смерти пока неизвестна. Ее определит вскрытие. Предварительно известно, что смерть не носить криминального характера. У мужчины могли иметься проблемы с сердцем.

В отеле подтвердили произошедшее и сказали, что по их данным, умерший увлекался наркотиками.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Происшествия#Смерть#Гостиница#Отель
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