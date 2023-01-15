На борту упавшего в Непале самолета находились четверо россиян

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Самолет АTR 72 рухнул в Непале. На его борту, как правило, одновременно могут находиться не более 74 пассажиров.
Российское посольство выясняет обстоятельства происшествия и судьбу российских граждан, сообщает ТАСС. Известно, что на месте работают спасатели.
Напомним, боинг упал в районе аэропорта Покхара в Непале. Очевидцы сняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как самолет авиакомпании Yeti Airlines теряет высоту, переворачивается вниз на левое крыло и несется к земле.