Новые платежки за землю стали приходить жителям Екатеринбурга

Один из горожан рассказал, что платежка ему пришла на сайте «Госуслуги», сообщает Е1. Там ему было предъявлено два счета на 500 и 562 рубля. Также был указан номер его паспорта. Также там сообщается, что деньги спрашиваются за пользование землей в Екатеринбурге. Мужчина даже не понял, о чем речь.