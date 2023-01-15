Новые платежки за землю стали приходить жителям Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
Один из горожан рассказал, что платежка ему пришла на сайте «Госуслуги», сообщает Е1. Там ему было предъявлено два счета на 500 и 562 рубля. Также был указан номер его паспорта. Также там сообщается, что деньги спрашиваются за пользование землей в Екатеринбурге. Мужчина даже не понял, о чем речь.
Мужчина отметил, что у него есть гараж, но раньше за пользование им платить не приходилось. В администрации рассказали, что, если права на участок не оформлены, земельный налог не начисляется. А это нарушение земельного законодательства. Поэтому земельный комитет начал искать владельцев участков.
Выявленным лицам начисляется плата за фактическое пользование земельным участком в размере арендной платы, — сказали в мэрии.
Информация о них указана на «Госуслугах» или в личном кабинете арендатора на сайте городской администрации. Подробности могут пояснить в земельном комитете.