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Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Новые платежки за землю стали приходить жителям Екатеринбурга

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга стали получать новые платежи за землю. С проблемой столкнулись даже те горожане, которые давно не покупали никакого жилья.

Один из горожан рассказал, что платежка ему пришла на сайте «Госуслуги», сообщает Е1. Там ему было предъявлено два счета на 500 и 562 рубля. Также был указан номер его паспорта. Также там сообщается, что деньги спрашиваются за пользование землей в Екатеринбурге. Мужчина даже не понял, о чем речь.

Мужчина отметил, что у него есть гараж, но раньше за пользование им платить не приходилось. В администрации рассказали, что, если права на участок не оформлены, земельный налог не начисляется. А это нарушение земельного законодательства. Поэтому земельный комитет начал искать владельцев участков.

Выявленным лицам начисляется плата за фактическое пользование земельным участком в размере арендной платы, — сказали в мэрии.

Информация о них указана на «Госуслугах» или в личном кабинете арендатора на сайте городской администрации. Подробности могут пояснить в земельном комитете.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Налоги#Земля#Госуслуги#Екатеринбург
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