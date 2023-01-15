Новый центр культуры открылся в селе под Нижним Тагилом

В учреждении заработает 14 клубных пространств и секций, на занятия в которых будет приходить около 148 человек. Здесь имеется пять вокальных кружков, театрально-музыкальная студия, три театральных кружка, художественная секция, кружок традиционной народной куклы, ритмики, фитнеса, а также две секции по интересам.