Новый центр культуры открылся в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:39
О торжественном открытии объекта под Нижним Тагилом сообщил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.
Открытие ЦК прошло в день 58-ой годовщины со Дня образования Пригородного района. На торжественной церемонии присутствовали многие почетные гости. Такие как министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, Управляющий Администрацией Горнозаводского управленческого округа Каюмов и многие другие.
В обновленном здании появился спортивный и тренажерный залы, а также зал для занятий хореографией, кружковые комнаты, зрительный зал, в котором одновременно смогут разместиться 280 человек и кафе на 48 посетителей.
В учреждении заработает 14 клубных пространств и секций, на занятия в которых будет приходить около 148 человек. Здесь имеется пять вокальных кружков, театрально-музыкальная студия, три театральных кружка, художественная секция, кружок традиционной народной куклы, ритмики, фитнеса, а также две секции по интересам.