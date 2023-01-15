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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Новый центр культуры открылся в селе под Нижним Тагилом

Сегодня, 06:36
Фото: страница Дмитрия Летникова во "ВКонтакте"
В селе Петрокаменское Горноуральского ГО состоялось открытие Центра культуры после реконструкции.

О торжественном открытии объекта под Нижним Тагилом сообщил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников.

Открытие ЦК прошло в день 58-ой годовщины со Дня образования Пригородного района. На торжественной церемонии присутствовали многие почетные гости. Такие как министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, Управляющий Администрацией Горнозаводского управленческого округа Каюмов и многие другие.

Фото: страница Дмитрия Летникова во "ВКонтакте"


В обновленном здании появился спортивный и тренажерный залы, а также зал для занятий хореографией, кружковые комнаты, зрительный зал, в котором одновременно смогут разместиться 280 человек и кафе на 48 посетителей.

В учреждении заработает 14 клубных пространств и секций, на занятия в которых будет приходить около 148 человек. Здесь имеется пять вокальных кружков, театрально-музыкальная студия, три театральных кружка, художественная секция, кружок традиционной народной куклы, ритмики, фитнеса, а также две секции по интересам.

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#Елена Озерова#Общество#Эксклюзив#Новости УрФО#Кружки#Секции#Центр культуры#Культурный центр#Реконструкция#Нижний Тагил
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