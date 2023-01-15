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Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

О ветре до 20 метров в секунду предупредили жителей Свердловской области

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
На территории Свердловской области 16 января ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду.

В связи с погодными условиями имеется повышенный риск обрывов ЛЭП, аварий в коммунальной сфере, а также ДТП на дорогах. Возможно авариное отключение систем жизнеобеспечения. Детализированный прогноз разослало Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Помимо этого, специалистами прогнозируются перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва проводов.

Напомним, что усиленные порывы ветра наблюдались на территории региона в течение недели. К примеру. В Нижнем Тагиле в последние два дня скорость ветра местами могла достигать 17 метров в секунду, согласно сайту Гисметео.

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#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Погода#Ветер#Сильный ветер#Предупреждение
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