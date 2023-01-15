«Повторял слово «папа»: известны подробности поисков 9-летнего мальчика из Полевского

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:53
Испуганная мать обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Она пояснила, что у ее ребенка имеются особенности в развитии. Он не говорит и может заблудиться даже в знакомом месте. О помощи он никогда не просит, зато любит кататься на автобусах и может сесть в любой из них, пишет «КП-Екатеринбург».
Ребенка требовалось найти срочно, он нуждался в помощи врачей. Вскоре после поисков на горячую линию позвонила женщина, которая сказала, что видела ребенка, гуляющего в одиночестве. Ничего рассказать о себе он не мог.
В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что женщина вышла из автобуса и дошла до своего дома, как вдруг обратила внимание, что за ней идет ребенок. Ни на какие вопросы он не смог ответить, зато все время повторял слово «папа».
Через 15 минут после встречи женщины и мальчика и ее звонка, к ним подошел координатор отряда «ЛизаАлерт» Максим. Оттуда уже удалось связаться с мамой ребенка. Мальчик оказался здоров, с ним ничего не случилось. До приезда матери волонтер и случайная прохожая пробыли вместе с ним.