«Повторял слово «папа»: известны подробности поисков 9-летнего мальчика из Полевского

Испуганная мать обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Она пояснила, что у ее ребенка имеются особенности в развитии. Он не говорит и может заблудиться даже в знакомом месте. О помощи он никогда не просит, зато любит кататься на автобусах и может сесть в любой из них, пишет «КП-Екатеринбург».