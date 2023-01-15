Проукраинский баннер появился на сайте доставки роллов в Нижнем Тагиле

Как пояснил редакции специалист по разработке сайтов, такое могло произойти из-за проблем с системой безопасности. Судя по информации, сайт сделан на платформе OpenCart, принадлежащей иностранной компании. На некоторых других сайтах, сделанных на этой платформе, сбоев нет, однако, по словам эксперта, это не показатель.