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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Проукраинский баннер появился на сайте доставки роллов в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:09
Фото: 1MI
Сайт магазина доставки роллов «Сушимания» в Нижнем Тагиле атаковали хакеры. В настоящее время ресурс доступен, но на главной странице сайта размещен антироссийский баннер.

Сбой на сайте произошел утром 15 января. О технических неполадках сообщили в группе тагильской компании, попросив клиентов оформлять заказы по телефону.

Как оказалось, на самом сайте появился слайдер из двух баннеров. На одном — антироссийские высказывания об СВО и фотографией разрушенного дома. На другом флаг Украины и реквизиты для перевода средств украинскому общественнику.

Фото: Скриншот

Ранее у компании таких проблем с сайтом не было. Как оказалось, произошла атака на хостинг, сообщили редакции TagilCity.ru в «Сушимании».

Сбоев такого характера не было. Вчера обнаружили, что цены товаров и условия акций изменены. Вручную поправили. Сегодня утром не смогли попасть в админку сайта. Обратились за помощью к ребятам, которые делали нам сайт. Взломали хостинг [хакеры]. В настоящий момент сайт заблочен. Работаем над сохранением базы — снесут полностью и зафиксируют в отдельном месте все персональные данные, — пояснил управляющий корреспонденту TagilCity.ru.

Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» ночью 15 января поступило сообщение, в котором некий анонимный пользователь, якобы имеющий доступ к сайту, предлагает перевести ему средства на криптокошелек. 

Анонимный пользователь вымогает деньги
Фото: Скрин

Как пояснил редакции специалист по разработке сайтов, такое могло произойти из-за проблем с системой безопасности. Судя по информации, сайт сделан на платформе OpenCart, принадлежащей иностранной компании. На некоторых других сайтах, сделанных на этой платформе, сбоев нет, однако, по словам эксперта, это не показатель.

Причин может быть очень много. Начиная с плохой защиты хостинга, с кривого кода с дырками в нём и заканчивая банальной утечкой паролей с компьютера контентщика или того, кто за сайтом следит, — пояснил программист.
Тагильский сайт TagilCity.ru подвергся крупнейшей Ddos-атаке от украинских хакеров
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