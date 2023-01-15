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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Пьяный электромонтажник ударил полицейского около подъезда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI
Около одного из подъездов Нижнего Тагила нетрезвый электромонтажник ударил полицейского. Ему назначили один год принудительных работ.

Известно, что мужчина ранее судим. Само ЧП случилось в вечернее время 22 марта прошлого года около подъезда дома по улице Пархоменко, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

Там мужчина пил пиво. Это заметил полицейский, который подошел к нарушителю порядка и его другу. Далее он предъявил свое удостоверение и рассказал собутыльникам, что сейчас они совершают административное правонарушение.

Мужчине предложили пройти в полицию, чтобы оформить акт. Но тот, сопротивляясь, ударил стража порядка, за что в дальнейшем ему и назначили принудительные работы.

За удар полицейского по голове тагильчанин получил 4 года тюрьмы
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