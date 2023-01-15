Пьяный электромонтажник ударил полицейского около подъезда в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Известно, что мужчина ранее судим. Само ЧП случилось в вечернее время 22 марта прошлого года около подъезда дома по улице Пархоменко, сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
Там мужчина пил пиво. Это заметил полицейский, который подошел к нарушителю порядка и его другу. Далее он предъявил свое удостоверение и рассказал собутыльникам, что сейчас они совершают административное правонарушение.
Мужчине предложили пройти в полицию, чтобы оформить акт. Но тот, сопротивляясь, ударил стража порядка, за что в дальнейшем ему и назначили принудительные работы.