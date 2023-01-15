Традиционная купель в Крещение не откроется в Асбесте

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Причина - понижение уровня воды Черемшанского пруда на реке Большой Рефт и невозможности размещения купели, сообщает городская администрация.
Отмечается, что в результате обследования акватории Черемшанской плотины выяснилось, что произошел большой спад воды в реке Большой Рефт – около двух метров.
Далее были проведены замеры глубины на расстоянии 20, 30 и 50 метров от берега.
Более 50 метров нет смысла удалять купель, так как можно подвергнуть граждан переохлаждению. Вторая причина - это большой перепад между поверхностью земли и льдом, — рассказал директор «Центра спасения» Александр Пустотин.
В период праздника стражи порядка будут совершать рейды близ водоемов. Также они будут искать проруби, вырубленные незаконно и представляющие угрозы для граждан.
Отмечается, что в утреннее время 18 января во всех храмах состоятся литургии Крещенского сочельника, после состоится освящение воды и ее раздача. В ночь с 18 на 19 января богослужения начнутся в 23.30.