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Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Традиционная купель в Крещение не откроется в Асбесте

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Традиционная купель в 2023 году в Асбесте не откроется. Решение было принято на заседании членами комиссии по ЧС.

Причина - понижение уровня воды Черемшанского пруда на реке Большой Рефт и невозможности размещения купели, сообщает городская администрация.

Отмечается, что в результате обследования акватории Черемшанской плотины выяснилось, что произошел большой спад воды в реке Большой Рефт – около двух метров.

Далее были проведены замеры глубины на расстоянии 20, 30 и 50 метров от берега.

Более 50 метров нет смысла удалять купель, так как можно подвергнуть граждан переохлаждению. Вторая причина - это большой перепад между поверхностью земли и льдом, — рассказал директор «Центра спасения» Александр Пустотин.

В период праздника стражи порядка будут совершать рейды близ водоемов. Также они будут искать проруби, вырубленные незаконно и представляющие угрозы для граждан.

Отмечается, что в утреннее время 18 января во всех храмах состоятся литургии Крещенского сочельника, после состоится освящение воды и ее раздача. В ночь с 18 на 19 января богослужения начнутся в 23.30.

Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Крещение#Купель#Православные
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