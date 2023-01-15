Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Поступила в Щепкинское актерское училище. В студенческие годы она сыграла главную роль в фильме «Морозко». После учебы стала работать в ТЮЗе. Сперва заменяла артистов, которые заболели, а позде ей стали давать и собственные небольшие роли.