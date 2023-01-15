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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
14 января на 80 году жизни скончалась актриса Инна Чурикова.

О смерти народной артистки СССР сообщил директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер, сообщает ТАСС.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Поступила в Щепкинское актерское училище. В студенческие годы она сыграла главную роль в фильме «Морозко». После учебы стала работать в ТЮЗе. Сперва заменяла артистов, которые заболели, а позде ей стали давать и собственные небольшие роли.

 В 1973 году Чурикова исполнила главную женскую роль в спектакле «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актриса актриса отслужила более 40 лет.

Прощание с народной артисткой состоится 17 января в театре «Ленком».

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