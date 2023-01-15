Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
О смерти народной артистки СССР сообщил директор «Ленкома Марка Захарова» Марк Варшавер, сообщает ТАСС.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Поступила в Щепкинское актерское училище. В студенческие годы она сыграла главную роль в фильме «Морозко». После учебы стала работать в ТЮЗе. Сперва заменяла артистов, которые заболели, а позде ей стали давать и собственные небольшие роли.
В 1973 году Чурикова исполнила главную женскую роль в спектакле «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актриса актриса отслужила более 40 лет.
Прощание с народной артисткой состоится 17 января в театре «Ленком».