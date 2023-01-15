В кинотеатрах Нижнего Тагила начали показывать «Аватар-2» в обход санкций

На сайте «Мираж Синема» сообщается, что «Аватар 2» демонстрируют на правах рекламы, а мероприятие организовало проект «То кино!». Увидеть это кино также можно в сети кинотеатров «Киномакс», «Пять звёзд», «Премьер-зал».