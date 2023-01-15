В кинотеатрах Нижнего Тагила начали показывать «Аватар-2» в обход санкций

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Увидеть киноленту «Аватар: Путь воды» можно в крупных кинотеатрах страны. Неофициальные копии показывают через партнёров, а саму услугу называют «предсеансным обслуживанием».
В Нижнем Тагиле кинофильм можно увидеть в премьер-залах «Родина» и «Россия», а также в «Мягком кинотеатре».
На сайте «Мираж Синема» сообщается, что «Аватар 2» демонстрируют на правах рекламы, а мероприятие организовало проект «То кино!». Увидеть это кино также можно в сети кинотеатров «Киномакс», «Пять звёзд», «Премьер-зал».
Некоторые российские киносети отказались показывать «Аватара 2». Это такие сети, как «Синема парк» и «Формула кино», а также «Каро».