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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

В кинотеатрах Нижнего Тагила начали показывать «Аватар-2» в обход санкций

Сегодня, 08:17
Фото: 1MI
В кинотеатрах России, в том числе Нижнего Тагила, начали показывать «Аватар-2» без прокатного удостоверения.

Увидеть киноленту «Аватар: Путь воды» можно в крупных кинотеатрах страны. Неофициальные копии показывают через партнёров, а саму услугу называют «предсеансным обслуживанием».

В Нижнем Тагиле кинофильм можно увидеть в премьер-залах «Родина» и «Россия», а также в «Мягком кинотеатре».

На сайте «Мираж Синема» сообщается, что «Аватар 2» демонстрируют на правах рекламы, а мероприятие организовало проект «То кино!». Увидеть это кино также можно в сети кинотеатров «Киномакс», «Пять звёзд», «Премьер-зал».

Некоторые российские киносети отказались показывать «Аватара 2». Это такие сети, как «Синема парк» и «Формула кино», а также «Каро».

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#Елена Озерова#Свободное время#Кинотеатр#Прокатное удостоверение#Премьера#Нижний Тагил#Эксклюзив
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