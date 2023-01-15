Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
В кинотеатрах России, в том числе Нижнего Тагила, начали показывать фильм «Аватар-2» без прокатного удостоверения. Неофициальные копии показывают через партнёров. В Нижнем Тагиле посмотреть его можно в премьер-залах «Родина» и «Россия», а также в «Мягком кинотеатре».
В Дзержинском районе Нижнего Тагила дорожным рабочим пришлось спасать водителей 17 машин. Такое количество автомобилей застряло на улице Валегинской в тот день в связи с сильными ветрами, которые замели проезжую часть.
Мама умершего пятимесячного ребенка на допросе 12 января ознакомилась с медицинскими документами из Детской городской больницы Нижнего Тагила. Ребенок умер ночью 24 декабря. Днем ранее никто из врачей не отметил в заключении синяки на теле ребёнка.
Пьяный электромонтажник ударил полицейского около подъезда в Нижнем Тагиле за то, что тот застал его с бутылкой пива и пригрозил административной ответственностью. За это тагильчанину назначили один год принудительных работ.
Программа профилактики рисков причинения вреда лесным хозяйствам утверждена в Нижнем Тагиле. Администрация планирует информировать и консультировать население каждый месяц на протяжении всего года.