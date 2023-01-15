В кинотеатрах России, в том числе Нижнего Тагила, начали показывать фильм «Аватар-2» без прокатного удостоверения. Неофициальные копии показывают через партнёров. В Нижнем Тагиле посмотреть его можно в премьер-залах «Родина» и «Россия», а также в «Мягком кинотеатре».