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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В кинотеатрах показывают «Аватар-2» в обход санкций, а под Тагилом застряло 17 машин

Сегодня, 13:17
Фото: 1MI
В кинотеатрах показывают «Аватар-2» в обход санкций, а под Нижним Тагилом застряло 17 машин. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за выходные 14-15 января.

В кинотеатрах России, в том числе Нижнего Тагила, начали показывать фильм «Аватар-2» без прокатного удостоверения. Неофициальные копии показывают через партнёров. В Нижнем Тагиле посмотреть его можно в премьер-залах «Родина» и «Россия», а также в «Мягком кинотеатре».

В кинотеатрах Нижнего Тагила начали показывать «Аватар-2» в обход санкций
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила дорожным рабочим пришлось спасать водителей 17 машин. Такое количество автомобилей застряло на улице Валегинской в тот день в связи с сильными ветрами, которые замели проезжую часть.

17 авто застряли на занесенной снегом дороге в Нижнем Тагиле
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Мама умершего пятимесячного ребенка на допросе 12 января ознакомилась с медицинскими документами из Детской городской больницы Нижнего Тагила. Ребенок умер ночью 24 декабря. Днем ранее никто из врачей не отметил в заключении синяки на теле ребёнка.

Новое в деле о смерти ребенка в тагильской больнице: что происходило ночью 24 декабря
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Пьяный электромонтажник ударил полицейского около подъезда в Нижнем Тагиле за то, что тот застал его с бутылкой пива и пригрозил административной ответственностью. За это тагильчанину назначили один год принудительных работ.

Пьяный электромонтажник ударил полицейского около подъезда в Нижнем Тагиле
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Программа профилактики рисков причинения вреда лесным хозяйствам утверждена в Нижнем Тагиле. Администрация планирует информировать и консультировать население каждый месяц на протяжении всего года.

Программу профилактики нарушений пользования лесом утвердили в Нижнем Тагиле
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Новое в деле о смерти ребенка в тагильской больнице: что происходило ночью 24 декабря
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