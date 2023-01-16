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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ получит Свердловская область

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
В Свердловской области будет получено порядка 5 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной сферы. Деньги будут получены в рамках новой Президентской программы.

Средства поступят до 2025 года. Заявку на получение денег подавал губернатор Евгений Куйвашев. Федеральные власти ее одобрили.

Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги, – сказал Владимир Путин.

Средства выделят на проекты, которые должны быть реализованы в течение двух лет. В нынешнем году в регион поступит 1,17 миллиарда рублей, а в следующем – 3,7 миллиарда.

Деньги будут направлены на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе централизованной ливневой системы. Мы подготовили список самых актуальных запросов в сфере ЖКХ, его сейчас рассматриваются, – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, что в прошлом году из средств федерального и областного бюджетов на модернизацию объектов ЖКХ региона выделили 4,2 млрд рублей. Среди крупных проектов в данной сфере в прошлом году – завершение строительства трех газовых котельных и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Нижней Салде.

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#Елена Озерова#Экономика#Новости УрФО#Жкх#Деньги#Модернизация#Владимир Путин
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