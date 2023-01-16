5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ получит Свердловская область

Напомним, что в прошлом году из средств федерального и областного бюджетов на модернизацию объектов ЖКХ региона выделили 4,2 млрд рублей. Среди крупных проектов в данной сфере в прошлом году – завершение строительства трех газовых котельных и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Нижней Салде.