5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ получит Свердловская область

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Средства поступят до 2025 года. Заявку на получение денег подавал губернатор Евгений Куйвашев. Федеральные власти ее одобрили.
Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей так же, как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги, – сказал Владимир Путин.
Средства выделят на проекты, которые должны быть реализованы в течение двух лет. В нынешнем году в регион поступит 1,17 миллиарда рублей, а в следующем – 3,7 миллиарда.
Деньги будут направлены на реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе централизованной ливневой системы. Мы подготовили список самых актуальных запросов в сфере ЖКХ, его сейчас рассматриваются, – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Напомним, что в прошлом году из средств федерального и областного бюджетов на модернизацию объектов ЖКХ региона выделили 4,2 млрд рублей. Среди крупных проектов в данной сфере в прошлом году – завершение строительства трех газовых котельных и ввод в эксплуатацию очистных сооружений в Нижней Салде.