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Posted Сегодня, 05:18

Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Боец ЧВК «Вагнер» из Серова скончался на спецоперации

Сегодня, 05:18
Фото: 1MI
Во время освобождения ДНР погиб Леонид Родионов из Серова. 40-летний свердловчанин — сирота с раннего возраста. Выполнял боевые задачи на СВО в составе бойцов ЧВК «Вагнер».

О погибшем известно, что он окончил 9 классов школы, получил среднеспециальное образование в стенах училища № 54 города Серова, получил специализацию автомеханика. Гибель военнослужащего произошла на территории ДНР, во время освободительной миссии.

Панихида и похороны Леонида Родионова состоятся 16 января в 12:00 по уральскому времени. Траурная церемония пройдет в ритуальном зале похоронной службы «Прощание», принадлежащей муниципалитету, сообщает пресс-служба Серовского ГО.

Еще один боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского погиб на СВО
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Недавно поступили известия о гибели еще одного бойца частной военной компании — Баитова Олега. Причина смерти 35-летнего жителя Каменска-Уральского — обильная кровопотеря.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Спецоперация#Погиб#Погибшие#Серов#Операция на Украине
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