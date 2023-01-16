Боец ЧВК «Вагнер» из Серова скончался на спецоперации

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
О погибшем известно, что он окончил 9 классов школы, получил среднеспециальное образование в стенах училища № 54 города Серова, получил специализацию автомеханика. Гибель военнослужащего произошла на территории ДНР, во время освободительной миссии.
Панихида и похороны Леонида Родионова состоятся 16 января в 12:00 по уральскому времени. Траурная церемония пройдет в ритуальном зале похоронной службы «Прощание», принадлежащей муниципалитету, сообщает пресс-служба Серовского ГО.
Недавно поступили известия о гибели еще одного бойца частной военной компании — Баитова Олега. Причина смерти 35-летнего жителя Каменска-Уральского — обильная кровопотеря.