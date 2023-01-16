«Дорожный беспредел»: водитель из-под Нижнего Тагила пожаловался на состояние трассы

На единственной дороге из пригорода в Нижний Тагил водители 4 дня подряд сталкиваются с одной и той же проблемой: ветер сдувает с обочины снег, который падает на дорогу и образует непреодолимые преграды. Автовладельцам приходится поочередно толкать транспортные средства друг друга для того, чтобы выехать из поселения.