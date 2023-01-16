«Дорожный беспредел»: водитель из-под Нижнего Тагила пожаловался на состояние трассы

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
На единственной дороге из пригорода в Нижний Тагил водители 4 дня подряд сталкиваются с одной и той же проблемой: ветер сдувает с обочины снег, который падает на дорогу и образует непреодолимые преграды. Автовладельцам приходится поочередно толкать транспортные средства друг друга для того, чтобы выехать из поселения.
Со слов опубликовавшего жалобу водителя, жители боятся, что в случае возникновения ЧС экстренные службы не смогут добраться в пункт назначения по «дороге жизни» (так местные называют между собой участок трассы из поселка Сокол в Нижний Тагил).
Случись что с дорогой и мы сразу же окажемся полностью отрезаны от внешнего мира, изолированы. Многие ездят на работу и на учебу по этой дороге, — сообщает житель Сокола в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина подметил, что действия дорожников не приводят к результату: после чистки снега ветер тут же сметает атмосферные остатки обратно, затрудняя проезд машин.
Ранее на дороге в Нижний Тагил в снежной колее застряло 17 автомобилей. Инцидент произошел 14 января на выезде из гаражного кооператива по улице Валегинской.