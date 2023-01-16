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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:51

Updated Сегодня, 10:51

Две лисицы гуляют по центру Екатеринбурга

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга на улице Луначарского прохожими были замечены две лисицы. За ними жители наблюдали около суток.

По словам жителей, лисы не дикие и не боятся людей, а даже подходят к ним и ведут себя как ручные, сообщает Е1.

На снимках от очевидцев видно, что лисы выглядят пушистыми, окрас их шерсти – ярко рыжий. На некоторых кадрах они разгуливают по городу вместе, а на части из них отдельно.

Отмечается, что дикие лисы — переносчики бешенства. Когда их болезнь прогрессирует, они перестают бояться людей. Помимо этого, по закону, диких животных нельзя забирать с улиц.

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#Происшествия#Новости УрФО#Лисы#Дикие лисы#Город#Екатеринбург#Елена Озерова
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