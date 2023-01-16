Две лисицы гуляют по центру Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
По словам жителей, лисы не дикие и не боятся людей, а даже подходят к ним и ведут себя как ручные, сообщает Е1.
На снимках от очевидцев видно, что лисы выглядят пушистыми, окрас их шерсти – ярко рыжий. На некоторых кадрах они разгуливают по городу вместе, а на части из них отдельно.
Отмечается, что дикие лисы — переносчики бешенства. Когда их болезнь прогрессирует, они перестают бояться людей. Помимо этого, по закону, диких животных нельзя забирать с улиц.