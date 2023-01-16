Гауптвахты восстановят в учебных центрах для мобилизованных в Свердловской области

Напомним, что направлять военных на «губу» в Елани начали в декабре предыдущего года. По состоянию на 6 декабря временно ограничили свободу 8 солдат. Источники СМИ сообщили, что заключают под стражу тех нарушителей дисциплины, кто выпивает и не возвращается из увольнения более 10 суток.