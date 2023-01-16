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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Гауптвахты восстановят в учебных центрах для мобилизованных в Свердловской области

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Министерство обороны положительно отреагировало на инициативу восстановления гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных военнообязанных по всей России (в частности, в Свердловской области).

Вопрос восстановления спецпомещений для привлечения к ответственности за нарушение дисциплины мобилизованных военнослужащих обсуждался с ноября 2022 года. Необходимость создания специальных помещений продиктована тем, что некоторые мужчины допускают поведение не по уставу, считает депутат Госдумы Максим Иванов.

Ответственным офицерам дано поручение подготовить комнаты для временного размещения задержанных военнообязанных, призванных для службы на южных рубежах, ответил на депутатский запрос врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор А. Линьков. Ответ командования парламентарий опубликовал в личном telegram-канале.

Ответ Минобороны РФ на запрос депутата
Фото: telegram-канал Максима Иванова
На гауптвахту начали сажать мобилизованных в Елани
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Напомним, что направлять военных на «губу» в Елани начали в декабре предыдущего года. По состоянию на 6 декабря временно ограничили свободу 8 солдат. Источники СМИ сообщили, что заключают под стражу тех нарушителей дисциплины, кто выпивает и не возвращается из увольнения более 10 суток.

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#Анна Варнакина#Мобилизованные#Спецоперация#Максим Иванов#Минобороны#Задержание#Россия#Операция на Украине#Общество#Свердловская область
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