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Posted Сегодня, 03:31

Published Сегодня, 03:31

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Грузинский киноактер Вахтанг Кикабидзе скончался на 85 году жизни

Сегодня, 03:31
Фото: 1MI
Известный актер, джазовый исполнитель, сценарист и режиссер Вахтанг Кикабидзе умер в 84 года. Мужчина скончался 15 января после продолжительной болезни. Панихида и похороны пройдут 19 января.

Жизненный путь Кикабидзе начался 19 июля 1938 года в Тбилиси, Грузия. После получения высшего образования исполнял роли в Тбилисской филармонии, а в середине 1960-х отправился на гастроли с «Диэло» и «Орэра» — состав исполнителей, играющих джаз.

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Фильмография ныне покойного актера насчитывает массу известных россиянам кинолент, среди которых: «Мелодии Верийского квартала», «Мимино», «Пропавшая экспедиция» и многие другие. В начале 1980-х Вахтанг Кикабидзе дебютировал в карьере режиссера.

На склоне лет актер критиковал действия России на политической арене. В 2008 году, на фоне конфликта в Южной Осетии, ушедший из жизни Кикабидзе отказался от госнаграды, позже — оказывал поддержку Украине и получил место в парламенте на своей родине.

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О гибели «Мимино» сообщило грузинское ИА «Sputnik Грузия», информация подтверждена представителем советского актера.

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