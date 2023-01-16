Грузинский киноактер Вахтанг Кикабидзе скончался на 85 году жизни

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Published Сегодня, 03:31
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Жизненный путь Кикабидзе начался 19 июля 1938 года в Тбилиси, Грузия. После получения высшего образования исполнял роли в Тбилисской филармонии, а в середине 1960-х отправился на гастроли с «Диэло» и «Орэра» — состав исполнителей, играющих джаз.
Фильмография ныне покойного актера насчитывает массу известных россиянам кинолент, среди которых: «Мелодии Верийского квартала», «Мимино», «Пропавшая экспедиция» и многие другие. В начале 1980-х Вахтанг Кикабидзе дебютировал в карьере режиссера.
На склоне лет актер критиковал действия России на политической арене. В 2008 году, на фоне конфликта в Южной Осетии, ушедший из жизни Кикабидзе отказался от госнаграды, позже — оказывал поддержку Украине и получил место в парламенте на своей родине.
О гибели «Мимино» сообщило грузинское ИА «Sputnik Грузия», информация подтверждена представителем советского актера.