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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Грузовик протаранил такси и снес павильон в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле водитель самосвала протаранил такси и влетел в торговый павильон.

ЧП случилось 14 января в 13:40 в поселке Северный. 27-летний водитель грузового авто двигался по улице Днепровская и около дома №7а, как вдруг столкнулся с Volkswagen. За рулем иномарки сидел 51-летний водитель. От удара грузовик отлетел и снес часть торгового павильона, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.

Водитель иномарки рассказал, что он притормозил перед пешеходным переходом, так как люди переходили дорогу. В этот момент сзади в него влетел грузовик. Позже инспекторы выяснили, что водитель самосвала нарушил скоростной режим.

В аварии нет пострадавших. Все участники аварии были трезвы. 

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#Елена Озерова#ДТП#Нижний Тагил#Авария#Грузовик#Скорость
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