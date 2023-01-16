Грузовик протаранил такси и снес павильон в Нижнем Тагиле

ЧП случилось 14 января в 13:40 в поселке Северный. 27-летний водитель грузового авто двигался по улице Днепровская и около дома №7а, как вдруг столкнулся с Volkswagen. За рулем иномарки сидел 51-летний водитель. От удара грузовик отлетел и снес часть торгового павильона, сообщает отделение пропаганды ГИБДД.



Водитель иномарки рассказал, что он притормозил перед пешеходным переходом, так как люди переходили дорогу. В этот момент сзади в него влетел грузовик. Позже инспекторы выяснили, что водитель самосвала нарушил скоростной режим.



В аварии нет пострадавших. Все участники аварии были трезвы.