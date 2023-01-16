Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед

Мы подвели итоги собственных замеров и замеров УГМС за 2022 год, и оказалось, что 165 дней из 365 тагильчане дышали воздухом с превышением загрязнений. Больше всего не повезло жителям Сухоложского поселка. Там вещества-загрязнители фиксировались 86 раз за год. Самым частым из них был сероводород. Его газоанализатор редакции и посты государственного мониторинга ловили 186 раз за год. Максимальное превышение вещества было в конце января во время смога — до 19,8 раз.