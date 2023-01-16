Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
На прошедшей неделе в редакцию TagilCity.ru после поверки наконец-то вернулся газоанализатор «Геолан-1П». 13 января во время замеров возле железнодорожного вокзала прибор зафиксировал превышение диоксида азота в два раза. Станции мониторинга воздуха «Уральского УГМС» в период с 9 по 12 января превышений веществ-загрязнителей не ловили.
Мы подвели итоги собственных замеров и замеров УГМС за 2022 год, и оказалось, что 165 дней из 365 тагильчане дышали воздухом с превышением загрязнений. Больше всего не повезло жителям Сухоложского поселка. Там вещества-загрязнители фиксировались 86 раз за год. Самым частым из них был сероводород. Его газоанализатор редакции и посты государственного мониторинга ловили 186 раз за год. Максимальное превышение вещества было в конце января во время смога — до 19,8 раз.
А вот концу года выбросы в воздух Нижнего Тагила от промышленных предприятий значительно снизились. В декабре станции УГМС ловили превышение загрязнителей четыре раза за месяц. Это были оксид и диоксид азота, сероводород и оксид углерода.
Схожая проблема с выбросами существует и в башкирском городе Стерлитамак. Там в последний день старого года и все новогодние праздники жители задыхались от едкого химического запаха. Горожане отреагировали на это по-своему и вышли на забег обещаний в противогазах, чтобы таким образом выразить недовольство экологической ситуаций.
Сильные ветра, которые всю прошлую неделю задували в Свердловской области, растопили лед на Белоярском водохранилище. Они унесли верхние слои теплой воды вглубь от берега. В результате лед начал таять. На водоеме образовалась большая площадь открытой воды, в результате чего возникла опасность для рыбаков.