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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед

Сегодня, 09:21
Фото: 1MI
В прошлом году жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом 165 дней из 365, жители Стерлитамака пробежали в ежегодном забеге в противогазах, а на Белоярском водохранилище из-за ветра растаял лед. О главных экологических событиях с 12 по 15 января читайте на TagilCity.ru.

На прошедшей неделе в редакцию TagilCity.ru после поверки наконец-то вернулся газоанализатор «Геолан-1П». 13 января во время замеров возле железнодорожного вокзала прибор зафиксировал превышение диоксида азота в два раза. Станции мониторинга воздуха «Уральского УГМС» в период с 9 по 12 января превышений веществ-загрязнителей не ловили.

В два раза превысил норму диоксид азота при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 13 января
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Мы подвели итоги собственных замеров и замеров УГМС за 2022 год, и оказалось, что 165 дней из 365 тагильчане дышали воздухом с превышением загрязнений. Больше всего не повезло жителям Сухоложского поселка. Там вещества-загрязнители фиксировались 86 раз за год. Самым частым из них был сероводород. Его газоанализатор редакции и посты государственного мониторинга ловили 186 раз за год. Максимальное превышение вещества было в конце января во время смога — до 19,8 раз. 

165 дней жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом в 2022 году
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А вот концу года выбросы в воздух Нижнего Тагила от промышленных предприятий значительно снизились. В декабре станции УГМС ловили превышение загрязнителей четыре раза за месяц. Это были оксид и диоксид азота, сероводород и оксид углерода.

Четыре дня в декабре превышали норму вредные вещества в воздухе Нижнего Тагила
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Схожая проблема с выбросами существует и в башкирском городе Стерлитамак. Там в последний день старого года и все новогодние праздники жители задыхались от едкого химического запаха. Горожане отреагировали на это по-своему и вышли на забег обещаний в противогазах, чтобы таким образом выразить недовольство экологической ситуаций.

Жители Стерлитамака вышли на пробежку в противогазах из-за недовольства выбросами
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Сильные ветра, которые всю прошлую неделю задували в Свердловской области, растопили лед на Белоярском водохранилище. Они унесли верхние слои теплой воды вглубь от берега. В результате лед начал таять. На водоеме образовалась большая площадь открытой воды, в результате чего возникла опасность для рыбаков.

Штормовой ветер растопил лед на Белоярском озере
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Замеры#Воздух#Выбросы#Лед#Итоги недели в Нижнем Тагиле
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