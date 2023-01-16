На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО

На поддержку военнослужащих в зоне СВО отправился автопоезд с купленной амуницией. Уже в конце декабря 2022 года солдаты получили свой привет от заводчан, трудящихся на предприятия концерна «Уралвагонзавод». Денис Кривич признался, что с начала спецоперации и работы в рамках гособоронзаказа именно у него стало больше в мотивации в работе.