На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 13:19
Денис Кривич — член трудовой династии, потомственный уралвагонзаводец. Мужчина работает заместителем начальника прессово-сварочного цеха по производству, однако сейчас, как и другие работники УВЗ, трудится над выполнением гособоронзаказа.
Я тоже был участником акции, как иначе? Это, мне кажется, минимум, что мы можем для ребят сделать. Хочется хотя бы такую лепту внести, — пояснил Денис Кривич в разговоре с корреспондентом TagilCIty.ru.
Точная сумма собранных средств средств официально не называется. Известно, что всего в акции приняли участие 30 000 сотрудников предприятий концерна из 14 регионов страны. Это почти население небольшого свердловского города, к примеру, Невьянска.
По последним официальным данным завода, в 2020 году средняя заработная плата на УВЗ составляла 42,2 тысячи рублей. При количестве участников акции в 30 тысяч человек и примерно одинаковой средней зарплате на всех предприятиях концерна можно предположить, что сумма, собранная на нужды участников СВО, составила порядка 63 миллионов рублей.
Эти средства пошли на закупку зимней специальной одежды, средств индивидуальной бронезащиты, тактических аптечек, перчаток, разгрузочных жилетов, фляг, фонарей, наколенников и налокотников, шапок, бандан, термобелья, спальных мешков и другого имущества. Как пояснили редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ, предварительно инициативная группа руководителей и рабочих получила рекомендации военнослужащих по поводу того, что именно необходимо солдатам на передовой.
На поддержку военнослужащих в зоне СВО отправился автопоезд с купленной амуницией. Уже в конце декабря 2022 года солдаты получили свой привет от заводчан, трудящихся на предприятия концерна «Уралвагонзавод». Денис Кривич признался, что с начала спецоперации и работы в рамках гособоронзаказа именно у него стало больше в мотивации в работе.
Это нас сплотило. Жена меня поддерживает в моей позиции. Раньше мы как ходили на работу? Пришли, отработали, деньги получили, все прекрасно. А сейчас деньги — это уже не главное. Я на работе бываю до 10-11 часов. Утром опять на работу. А зарплата по должности одна и та же, — говорит Денис Кривич.
Как рассказали редакции на УВЗ, концерн отказался от корпоративных сувениров. Вместо них были закуплены сладкие новогодние наборы для детей Донбасса. Большегрузный автомобиль УВЗ с детскими новогодними подарками прибыл в один из районов ЛНР. Новогодние сладости развезли по социальным учреждениям: детским домам, школам и детским садам. Сотрудники народной милиции ЛНР вручили подарки детям мобилизованных или погибших в ходе СВО воинов.
По мнению собеседника редакции, именно забота о близких, о семье, о ближних и дальних — и есть патриотизм.
Патриотизм для меня не ограничивается банальной фразой «Любовь к Родине». Если развернуть это понятие, Родина — это твоя семья, друзья, родные — дальние и близкие. Когда я путешествовал по России, я не ощущал родину там, в другом городе, я ощущал родину здесь, меня тянуло обратно в Тагил, к семье, к родным. Родина она измеряется в близких людях, — уверен работник УВЗ.
По мнению Дениса Кривича, патриотизм, к сожалению, имеет все меньше значение для людей в современной России. Он уверен, что небольшие уроки по патриотическому воспитанию нужно было вводить гораздо раньше, чем с началом СВО.
Патриотизма в людях становится все меньше и меньше с появлением интернета, где кто как хочет, так и может высказываться. Кто-то к этому мнению может прислушиваться. Я родился в Советском Союзе, бабушка и мама меня воспитывали иначе, чем нынешних детей. Своего семилетнего сына стараюсь воспитывать, чтобы он любил Родину. На днях он у меня выдал: «Папа, я солдатом стану, героем». Хотя именно об армии я с ним вообще не говорил за семь лет, видимо, в школе прививают. Просто лишь бы много не давали, не перегибали. У ребенка в голове все равно останется. Уроки надо проводить, но без давления, — отметил работник УВЗ из Нижнего Тагила.
Напомним, провести акцию по добровольному пожертвованию средств в зону СВО предложил слесарь-инструментальщик Владимир Коряков из 650-го цеха Уралвагонзавода. Вскоре после этого директор УВЗ Владимир Рощупкин объявил о масштабном проведении сбора пожертвований среди заводчан. Добровольная акция вызвала волну обсуждения у жителей Нижнего Тагила.