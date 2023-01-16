«Некоторых ругала, но всех любила»: в Екатеринбурге скончалась известная учительница

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Бывшие воспитанники Марины Акуловой отзываются о ней как об отзывчивом, внимательном человеке. Несмотря на трудный жизненный путь (гибель всех близких людей), жительница Екатеринбурга не потеряла оптимизма и трудолюбия. За время работы учительница не раз получала звания и знаки отличия: например, ее наградили статусом ветерана педагогического труда.
Через нее прошло много поколений учеников, некоторых она хвалила, некоторых ругала, но всех любила, — сообщил Е1 учившийся у Марины Борисовны Илья С.
Траурная церемония в честь усопшей пройдет 16 января. Старт панихиды и похорон назначен на 13:30 в зале «Вознесение» по улице Серафимы Дерябиной, 41.