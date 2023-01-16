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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

«Некоторых ругала, но всех любила»: в Екатеринбурге скончалась известная учительница

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI

Известная учительница скончалась в Екатеринбурге

Марина Борисовна Акулова была знаменита среди учеников и родителей школы № 64 в Екатеринбурге. Погибшая в 70-летнем возрасте педагог преподавала биологию в кабинете № 213. Учительница имела 44-летний педагогический стаж.
Марина Борисовна Акулова
Фото: МАОУ СОШ № 64 "ВКонтакте"

Бывшие воспитанники Марины Акуловой отзываются о ней как об отзывчивом, внимательном человеке. Несмотря на трудный жизненный путь (гибель всех близких людей), жительница Екатеринбурга не потеряла оптимизма и трудолюбия. За время работы учительница не раз получала звания и знаки отличия: например, ее наградили статусом ветерана педагогического труда.

Через нее прошло много поколений учеников, некоторых она хвалила, некоторых ругала, но всех любила, — сообщил Е1 учившийся у Марины Борисовны Илья С.
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Траурная церемония в честь усопшей пройдет 16 января. Старт панихиды и похорон назначен на 13:30 в зале «Вознесение» по улице Серафимы Дерябиной, 41.

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#Екатеринбург#Происшествия#Учитель#Школа#Погибшие#Анна Варнакина
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