«Некоторых ругала, но всех любила»: в Екатеринбурге скончалась известная учительница

Бывшие воспитанники Марины Акуловой отзываются о ней как об отзывчивом, внимательном человеке. Несмотря на трудный жизненный путь (гибель всех близких людей), жительница Екатеринбурга не потеряла оптимизма и трудолюбия. За время работы учительница не раз получала звания и знаки отличия: например, ее наградили статусом ветерана педагогического труда.