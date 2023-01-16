Охранники и посетители подрались в клубе в Каменске-Уральском

На видео видно, что мужчина добивает своего соперника, на котором надет белый свитер. Он бьет его по голове и телу, как руками, так и ногами. Видео опубликовало издание Е1.



Попытки разнять их оканчиваются неудачей. Слышно, как посетители клуба кричат и просят дерущихся остановиться, однако они их не слушают.



Отмечается, что по одной из версий мужчины попытались войти в заведение, не имея билетов. Охранники отказались их впускать, потому и произошел конфликт.