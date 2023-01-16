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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Охранники и посетители подрались в клубе в Каменске-Уральском

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
В клубе в Каменске-Уральском произошла драка между охранниками и посетителями заведениями. Массовый бой сняли на видео очевидцы.

На видео видно, что мужчина добивает своего соперника, на котором надет белый свитер. Он бьет его по голове и телу, как руками, так и ногами. Видео опубликовало издание Е1.

Попытки разнять их оканчиваются неудачей. Слышно, как посетители клуба кричат и просят дерущихся остановиться, однако они их не слушают.

Отмечается, что по одной из версий мужчины попытались войти в заведение, не имея билетов. Охранники отказались их впускать, потому и произошел конфликт.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Драка#Клуб#Охранники#Каменск-Уральский
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