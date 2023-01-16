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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Подведены итоги сбора денег от УВЗ, а директор детсада №3 в Тагиле признала проблемы

Сегодня, 15:37
Фото: 1MI
Подведены итоги акции сбора средств на СВО от УВЗ, а директор детсада №3 в Нижнем Тагиле признала проблему холода. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 января.

Более 30 тысяч сотрудников УВЗ из 14 регионов России поучаствовали в акции по сбору средств на закупку вещей для участников СВО. Посылка уже отправлена военным. Журналист TagilCity.ru пообщался с одним из сотрудников, поддержавшим сбор денег.

На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО
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Руководство детсада №3 признало, что в группах ДОУ холодно. На встрече с родителями воспитанников директор объединения «Солнечный круг» Елена Баева пообещала установить в зданиях новые пластиковые окна.

Руководство детсада № 3 в Нижнем Тагиле признало проблему холода в группах
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