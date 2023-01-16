Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
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Updated Сегодня, 15:39
Более 30 тысяч сотрудников УВЗ из 14 регионов России поучаствовали в акции по сбору средств на закупку вещей для участников СВО. Посылка уже отправлена военным. Журналист TagilCity.ru пообщался с одним из сотрудников, поддержавшим сбор денег.
Руководство детсада №3 признало, что в группах ДОУ холодно. На встрече с родителями воспитанников директор объединения «Солнечный круг» Елена Баева пообещала установить в зданиях новые пластиковые окна.
В прошлом году жители Нижнего Тагила дышали грязным воздухом 165 дней, жители Стерлитамака совершили забег в противогазах, а на Белоярском водохранилище из-за ветра растаял лед. Рассказываем о главных эко-событиях недели.
Потепление ожидается на предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле. Ветер достигнет максимум 8 метров в секунду, а осадков практически не ожидается до выходных. В среднем днем прогнозируется -5…-7 градусов.
Известная учительница скончалась на 71-м году жизни в Екатеринбурге. Марина Борисовна Акулова была знаменита среди учеников и родителей школы №64. Она была учителем биологии.