Более 30 тысяч сотрудников УВЗ из 14 регионов России поучаствовали в акции по сбору средств на закупку вещей для участников СВО. Посылка уже отправлена военным. Журналист TagilCity.ru пообщался с одним из сотрудников, поддержавшим сбор денег.