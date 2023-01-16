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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Похожий на бомбу предмет найден на свалке в Екатеринбурге

Сегодня, 12:42
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на полигоне найден предмет, похожий на самодельную бомбу.

Предположительно взрывное устройство нашел на полигоне «Широкореченский» сотрудник во время разбора и сортировки отходов вечером 15 января.

После этого, все сотрудники были эвакуированы. На место оперативно были вызваны спецслужбы. Предмет они забрали для проведения исследования. В настоящий момент свалка работает в штатном режиме, отмечает «КП-Екатеринбург».

Сам предмет, напоминающий бомбу, состоял из нескольких частей – четырех тротиловых шашек с поражающими элементами, сообщает Telegram-канал SHOT. Там же были найдены пакеты с гвоздями, часы, провода и взрывчатое устройство.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Взрывное устройство#Полигон#Свалка
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