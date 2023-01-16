Похожий на бомбу предмет найден на свалке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Предположительно взрывное устройство нашел на полигоне «Широкореченский» сотрудник во время разбора и сортировки отходов вечером 15 января.
После этого, все сотрудники были эвакуированы. На место оперативно были вызваны спецслужбы. Предмет они забрали для проведения исследования. В настоящий момент свалка работает в штатном режиме, отмечает «КП-Екатеринбург».
Сам предмет, напоминающий бомбу, состоял из нескольких частей – четырех тротиловых шашек с поражающими элементами, сообщает Telegram-канал SHOT. Там же были найдены пакеты с гвоздями, часы, провода и взрывчатое устройство.