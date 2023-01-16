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Posted Сегодня, 19:19

Published Сегодня, 19:19

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

«Реал» не собирается работать на трансферном рынке зимой

Сегодня, 19:19
Фото: pxhere.com
Королевский клуб считает, что в новых игроках нет необходимости.

Мадридский «Реал» принял решение обойтись без новых сделок в зимнее трансферное окно, сообщает «Советский спорт» со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, команда Карло Анчелотти достаточно укомплектована качественными футболистами, чтобы решать задачи текущего сезона. После поражения от «Барселоны» (1:3) в финале Суперкубка Испании, мнение мадридцев осталось неизменным.  

Напомним, что «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 38 очков после 16 проведенных встреч. Разрыв между сливочными и «Барселоной» составляет три очка.

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