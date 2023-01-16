Руководство детсада № 3 в Нижнем Тагиле признало проблему холода в группах

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
По словам одной из родительниц, Елена Баева сообщила, что новые окна в группах появятся не раньше мая. В первую очередь в тех помещениях, где наиболее холодно в зимнее время. Правда пока контроль температурного режима для родителей будет ограничен.
Еще нам ограничили доступ к личному контролю температурного режима в связи с тем, что у нас нет медицинского допуска. Но мы сошлись на том, что представитель руководства по нашему требованию лично будет ходить и фотографировать градусники, когда мы только пожелаем, — рассказала TagilCity.ru мама одной из воспитанниц.
Кроме того, руководство детского сада в беседе с журналистом редакции признало проблему замерзающих детей. По словам старшего воспитателя, и в декабре, и после новогодних праздников группы отапливались в ночное время электрическими обогревателями.
Чтобы создать комфортные условия для пребывания детей в дневное время, включали обогреватели на ночь. Если температура на улице -30, то как мы еще может эти условия создать? Днем в группах для безопасности детей мы обогреватели не включаем, — рассказала старший воспитатель.
Также она сообщила, что окна были утеплены еще осенью: затянуты пленкой и проложены матрасами. На вопрос журналиста, не являются ли такие меры нарушением СанПиН, старший воспитатель пояснила, что это решат надзорные ведомства. 11 января в детском саду проходила прокурорская проверка в связи с сообщением о холоде в группах.
Ранее родители воспитанников рассказали TagilCity.ru. что перед проверкой все утепление с окон было снято. Старший воспитатель заявила, что эта информация не соответствует действительности, и проверяющие видели и фотографировали окна с пленкой и матрасами.
Напомним, в декабрьские морозы температура в группах детсада, по словам родителей, поднималась только до +14 градусов. Дети спали одетыми под дополнительными одеялами, которые были принесены из дома. Также родители отдали на пользование детсаду собственные обогреватели.
Причина холода в помещениях детсада может быть в старых окнах с деревянными рамами. Их утепляли матрасами и пленками. Однако такие меры до конца не помогли, и от окон продолжает идти холодный воздух.