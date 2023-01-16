Школьница выпала из окна высотки в Екатеринбурге и погибла

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Это произошло в Академическом районе в утреннее время 16 января на Краснолесья.
Девочка училась в четвертом классе, сообщается в сообществе «Академический». По словам очевидцев, на место съехались представители правоохранительных органов.
Ранее, в ночь с 24 на 25 декабря, житель Екатеринбурга упал с моста и выжил. Падая с автомобильного моста, он приземлился прямо на проезжую часть. Тогда полицейские отправились на проверку для выяснения, как такое могло произойти.