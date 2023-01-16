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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Школьница выпала из окна высотки в Екатеринбурге и погибла

Сегодня, 11:25
Фото: 1MI
В Екатеринбурге школьника выпала из окна высотного здания и разбилась насмерть.

Это произошло в Академическом районе в утреннее время 16 января на Краснолесья.

Девочка училась в четвертом классе, сообщается в сообществе «Академический». По словам очевидцев, на место съехались представители правоохранительных органов.

Ранее, в ночь с 24 на 25 декабря, житель Екатеринбурга упал с моста и выжил. Падая с автомобильного моста, он приземлился прямо на проезжую часть. Тогда полицейские отправились на проверку для выяснения, как такое могло произойти.

Житель Екатеринбурга упал с моста и остался живым
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