«Страшно выходить на улицу»: жители Кушвы напуганы гуляющей по улицам рысью

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Со слов Екатерины, которая первой поделилась фактом появления лесной хищницы в социальных сетях, животное появилось в огороде частного дома, позже выскочило на улицу. Оттуда — обратно в огород, а позже — в соседский. Жительница Кушвы предполагает, что «огромную кошку с огромными пушистыми лапами» пугают проезжающие мимо машины.
Днем позже, 14 января, о дикой рыси сообщил другой человек — Денис. Мужчина оповестил о появлении представительницы рода кошачьих на городских улицах и рассказал, что боится отпускать детей в школу.
У меня маленькие дети и теперь нам очень страшно выходить на улицу из дома. <…> Думаю, что надо как можно быстрее подключать егерей и принять срочные меры по ее отлову с целью увезти куда-нибудь подальше от города, — сообщил Денис сообществу «Инцидент Нижний Тагил».