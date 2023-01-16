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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

«Страшно выходить на улицу»: жители Кушвы напуганы гуляющей по улицам рысью

Сегодня, 07:40
Фото: скриншот видеозаписи Ekaterina Novikova "ВКонтакте"

Рысь ходит по улицам Кушвы

На протяжении двух дней жители Кушвы делились видеозаписями, на которых дикая рысь бродит по улицам города и огородам. Некоторые горожане встревожены появлением хищника и боятся отпускать детей в школу. Первое сообщение о звере появилось 13 января.

Со слов Екатерины, которая первой поделилась фактом появления лесной хищницы в социальных сетях, животное появилось в огороде частного дома, позже выскочило на улицу. Оттуда — обратно в огород, а позже — в соседский. Жительница Кушвы предполагает, что «огромную кошку с огромными пушистыми лапами» пугают проезжающие мимо машины.

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Днем позже, 14 января, о дикой рыси сообщил другой человек — Денис. Мужчина оповестил о появлении представительницы рода кошачьих на городских улицах и рассказал, что боится отпускать детей в школу.

У меня маленькие дети и теперь нам очень страшно выходить на улицу из дома. <…> Думаю, что надо как можно быстрее подключать егерей и принять срочные меры по ее отлову с целью увезти куда-нибудь подальше от города, — сообщил Денис сообществу «Инцидент Нижний Тагил».
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#Анна Варнакина#Животные#Кушва#Рысь#Животное#Дикое животное#Кошка
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