«Страшно выходить на улицу»: жители Кушвы напуганы гуляющей по улицам рысью

Со слов Екатерины, которая первой поделилась фактом появления лесной хищницы в социальных сетях, животное появилось в огороде частного дома, позже выскочило на улицу. Оттуда — обратно в огород, а позже — в соседский. Жительница Кушвы предполагает, что «огромную кошку с огромными пушистыми лапами» пугают проезжающие мимо машины.