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Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:50

Updated Сегодня, 08:50

Сын и мать-пенсионерка сгорели заживо во время пожара в Екатеринбурге

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
В процессе тушения пожара из сгоревшего частного дома достали тела двух людей, которые, предположительно, сгорели заживо. Инцидент произошел на улице Пархоменко в Екатеринбурге приблизительно в 10:00 по уральскому времени.

Известно, что огонь унес жизни екатеринбурженки 1949 года рождения и ее 44-летнего сына. После проведения соответствующих мероприятий следователи выяснят точную причину гибели семьи. На данный момент разрабатывается теория о том, что пожар возник из-за несоблюдения техники безопасности при обращении с огнем или электроприборами, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Пенсионер заживо сгорел в Нижнем Тагиле из-за прогрева перемерзающих труб
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Правоохранители из следственного отдела регионального СК по Чкаловскому району Екатеринбурга опрашивают очевидцев воспламенения и устанавливают точный очаг возгорания. Тела погибших отправлены на судмедэкспертизу, где станет известна причина гибели сына и матери, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Трое детей сгорели заживо во время пожара в частном доме в Камышлове
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Ранее в Камышлове заживо сгорели трое детей. Было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Во время возникновения пламени в доме никого не было: отец семейства ушел на работу, а мать лежала в роддоме. Родственников расселят в маневренный фонд городского округа, им также выплатят два вида пособий.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Пожар#Погибшие#Огонь#Пожарные#Александр Шульга#Валерий Горелых#Происшествия
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