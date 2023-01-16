Сын и мать-пенсионерка сгорели заживо во время пожара в Екатеринбурге

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Известно, что огонь унес жизни екатеринбурженки 1949 года рождения и ее 44-летнего сына. После проведения соответствующих мероприятий следователи выяснят точную причину гибели семьи. На данный момент разрабатывается теория о том, что пожар возник из-за несоблюдения техники безопасности при обращении с огнем или электроприборами, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Правоохранители из следственного отдела регионального СК по Чкаловскому району Екатеринбурга опрашивают очевидцев воспламенения и устанавливают точный очаг возгорания. Тела погибших отправлены на судмедэкспертизу, где станет известна причина гибели сына и матери, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
Ранее в Камышлове заживо сгорели трое детей. Было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Во время возникновения пламени в доме никого не было: отец семейства ушел на работу, а мать лежала в роддоме. Родственников расселят в маневренный фонд городского округа, им также выплатят два вида пособий.