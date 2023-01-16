Сын и мать-пенсионерка сгорели заживо во время пожара в Екатеринбурге

Ранее в Камышлове заживо сгорели трое детей. Было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Во время возникновения пламени в доме никого не было: отец семейства ушел на работу, а мать лежала в роддоме. Родственников расселят в маневренный фонд городского округа, им также выплатят два вида пособий.