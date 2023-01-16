Учительница из Новоуральска хотела купить икру и лишилась 150 тысяч

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В Новоуральске учительница гимназии потеряла больше 150 тысяч рублей, доверившись аферистам при покупке икры. Женщине 49 лет.
В полиции пострадавшая пояснила, что в декабре она хотела приобрести немного красной икры и нашла нужный товар на незнакомом сайте, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Далее она созвонилась с продавцом, он перевел их диалог в один из мессенджеров и там отправил ей цены на всю продукцию и банковский счет, на который нужно было перевести предоплату. После этого он отправил ей накладную на более 50 кг продукта.
Учительнице даже назвали адрес пункта выдачи. В назначенное время она туда пришла, но никакого пункта там не оказалось. А продавец на связь уже не выходил.