Учительница из Новоуральска хотела купить икру и лишилась 150 тысяч

Далее она созвонилась с продавцом, он перевел их диалог в один из мессенджеров и там отправил ей цены на всю продукцию и банковский счет, на который нужно было перевести предоплату. После этого он отправил ей накладную на более 50 кг продукта.



Учительнице даже назвали адрес пункта выдачи. В назначенное время она туда пришла, но никакого пункта там не оказалось. А продавец на связь уже не выходил.