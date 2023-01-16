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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Учительница из Новоуральска хотела купить икру и лишилась 150 тысяч

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Новоуральске женщина потеряла больше 150 тысяч, пытаясь купить у мошенника партию икры.

В Новоуральске учительница гимназии потеряла больше 150 тысяч рублей, доверившись аферистам при покупке икры. Женщине 49 лет.

В полиции пострадавшая пояснила, что в декабре она хотела приобрести немного красной икры и нашла нужный товар на незнакомом сайте, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Далее она созвонилась с продавцом, он перевел их диалог в один из мессенджеров и там отправил ей цены на всю продукцию и банковский счет, на который нужно было перевести предоплату. После этого он отправил ей накладную на более 50 кг продукта.

Учительнице даже назвали адрес пункта выдачи. В назначенное время она туда пришла, но никакого пункта там не оказалось. А продавец на связь уже не выходил. 

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Икра#Мошенники#Покупка
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