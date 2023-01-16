В Нижнем Тагиле прогнозируется потепление

17 января днем прогнозируется -7 градусов, 18-го на градус меньше, 19-го ожидается -5 градусов. 20-22 января столбики термометров днем будут находится на отметке примерно -4 градуса. При этом начиная с пятницы ожидаются небольшие осадки в виде снега. Магнитных бурь в течение недели синоптики не прогнозируют.