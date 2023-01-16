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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Нижнем Тагиле прогнозируется потепление

Сегодня, 10:03
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе ожидается потепление, отсутствие осадков и ветер до 8 метров в секунду.

Согласно сервису Гисметео, 16 января – единственный день в неделе, когда скорость ветра сможет достигнуть 16 метров в секунду. 17-19 января его скорость не будет превышать 8 метров в секунду.

17 января днем прогнозируется -7 градусов, 18-го на градус меньше, 19-го ожидается -5 градусов. 20-22 января столбики термометров днем будут находится на отметке примерно -4 градуса. При этом начиная с пятницы ожидаются небольшие осадки в виде снега. Магнитных бурь в течение недели синоптики не прогнозируют.

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#Природа#Нижний Тагил#Погода#Ветер#Снег#Прогноз погоды#Елена Озерова#Эксклюзив
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