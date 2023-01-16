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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Военный из Свердловской области «ради шутки» взорвал гранату под Белгородом

Сегодня, 04:26
Фото: 1MI
Военнослужащий подорвал гранату РГД-5 14 января в хуторе Тоненькое Белгородской области. В результате ЧП погибло 3 человека, еще 10 получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело. По данным СМИ, подрыв мог совершить «ради шутки» мобилизованный житель Свердловской области.

Известно, что взрыв прогремел в сельском Доме культуры — месте дислокации военнообязанных, призванных для прохождения воинской службы в рамках частичной мобилизации. Огонь охватил площадь в 450 квадратных метров. Одна из комнат была отдана под склад вооружения, там сдетонировали боеприпасы, со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

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Издание Baza сообщает, что виновником взрыва стал мобилизованный из Свердловской области, который подобными действиями хотел добиться авторитета среди подчиненных. В то же время источники Regnum утверждают, что ЧП случилось в результате неудачной шутки. В данный момент предполагаемый виновник инцидент может находиться среди раненых.

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#Свердловская область#Происшествия#Граната#Мобилизованные#Взрыв#Подрыв#Анна Варнакина
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