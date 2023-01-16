Военный из Свердловской области «ради шутки» взорвал гранату под Белгородом

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Известно, что взрыв прогремел в сельском Доме культуры — месте дислокации военнообязанных, призванных для прохождения воинской службы в рамках частичной мобилизации. Огонь охватил площадь в 450 квадратных метров. Одна из комнат была отдана под склад вооружения, там сдетонировали боеприпасы, со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
Издание Baza сообщает, что виновником взрыва стал мобилизованный из Свердловской области, который подобными действиями хотел добиться авторитета среди подчиненных. В то же время источники Regnum утверждают, что ЧП случилось в результате неудачной шутки. В данный момент предполагаемый виновник инцидент может находиться среди раненых.