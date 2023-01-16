Военный из Свердловской области «ради шутки» взорвал гранату под Белгородом

Издание Baza сообщает, что виновником взрыва стал мобилизованный из Свердловской области, который подобными действиями хотел добиться авторитета среди подчиненных. В то же время источники Regnum утверждают, что ЧП случилось в результате неудачной шутки. В данный момент предполагаемый виновник инцидент может находиться среди раненых.