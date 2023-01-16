Злоумышленники сняли фары с припаркованной в Екатеринбурге Porsche

На сегодняшний день неизвестно, какова сумма ущерба от действий грабителя. В то же время, если автовладелица решится на установку новых осветительных приборов, ей придется заплатить около полумиллиона рублей. В планах жертвы из Екатеринбурга — просмотреть записи с уличных камер видеонаблюдения. Обращение в полицию уже написано.