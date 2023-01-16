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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Злоумышленники сняли фары с припаркованной в Екатеринбурге Porsche

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI
Владелица Porsche пожаловалась, что с ее машины сняли фары. Девушка предполагает, что за ней могла быть установлена слежка. Инцидент случился ночью, 14 января, на парковке в Заречном районе Екатеринбурга.

На сегодняшний день неизвестно, какова сумма ущерба от действий грабителя. В то же время, если автовладелица решится на установку новых осветительных приборов, ей придется заплатить около полумиллиона рублей. В планах жертвы из Екатеринбурга — просмотреть записи с уличных камер видеонаблюдения. Обращение в полицию уже написано.

Охотники за фарами из Екатеринбурга переключились с KIA на другие авто
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Однако не только материальные убытки пугают потерпевшую: екатеринбурженка опасается, что злоумышленники могут причинить вред ее малолетнему ребенку, сообщает издание Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Криминал#Машина#Кража#Преступление
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