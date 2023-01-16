Злоумышленники сняли фары с припаркованной в Екатеринбурге Porsche

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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На сегодняшний день неизвестно, какова сумма ущерба от действий грабителя. В то же время, если автовладелица решится на установку новых осветительных приборов, ей придется заплатить около полумиллиона рублей. В планах жертвы из Екатеринбурга — просмотреть записи с уличных камер видеонаблюдения. Обращение в полицию уже написано.
Однако не только материальные убытки пугают потерпевшую: екатеринбурженка опасается, что злоумышленники могут причинить вред ее малолетнему ребенку, сообщает издание Е1.