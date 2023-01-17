138 перекопов не успели восстановить в Нижнем Тагиле до прихода зимы

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В соответствии с правилами благоустройства производство земляных работ в Нижнем Тагиле проводится с разрешения, выдаваемого управлением городским хозяйством. Регламентированный срок этой услуги составляет до пяти рабочих дней.
В 2022 году всего было выдано 727 ордеров на производство земляных работ. По состоянию на 31 декабря, 138 объектов перешли на 2023 год. Перекопы должны быть устранены не позднее 15 мая, — рассказал на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству и ЖКХ замначальника управления Нижнего Тагила Михаил Семин.
Он отметил, что срок для производства земляных работ может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий, обнаружения инженерных сетей или увеличения объема работ. При этом, такие работы считаются завершенными при условии восстановления благоустройства. Это должно быть сделано в течение трех дней.
За нарушение соблюдения правил благоустройства предусмотрены санкции в случаях, если земляные работы ведутся без разрешения или не соблюдаются указанные в ордере сроки. В качестве профилактических мер сейчас работаем над организацией дополнительного оповещения субъектов о наступлении контрольных сроков, чтобы компании не забывали вовремя готовить документы, — пояснил Михаил Семин.
Также он рассказал, что если работы проводятся в строительно-монтажный сезон, то перекопы должны быть восстановлены в том же виде, в каком и были. Временно они могут быть засыпаны щебнем.
Депутаты подняли вопрос о том, что зачастую при уже закрытых ордерах благоустройство не восстанавливается и как таковой отсутствует контроль за соблюдением норм. Именно поэтому необходимо ввести дополнительные меры, помимо работы квартальных комиссий, которые принимают завешенные работы. Также бывают случаи, когда неизвестно, чей перекоп находится в том или ином месте.
Сейчас проводится работа по созданию программного продукта. Он позволит автоматически отслеживать проведение земляных работ и заблаговременно предупреждать организации, которые участвуют в этом процессе, о том, что необходимо получить ордер, продлить его и закрыть. Программа будет в общем доступе для тагильчан. За прогрессом можно будет наблюдать в режиме реального времени, — ответил на замечания депутатов замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов.