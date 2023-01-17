350 тысяч рублей за простреленную ногу женщины заплатит мужчина в Нижнем Тагиле

Известно, что мужчина был пьян и вступил в конфликт с односельчанами. Он взял в руки ружье и несколько раз выстрелил в воздух. Некоторые местные жители повалили его на землю, чтобы отобрать оружие, в этот момент произошел еще один выстрел. Пуля попала в ногу находящейся неподалеку женщины.