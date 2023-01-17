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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

350 тысяч рублей за простреленную ногу женщины заплатит мужчина в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле 350 тысяч рублей по суду заплатит мужчина за простреленную ногу женщины. ЧП случилось в начале весны 2020 года в одной из деревень Пригородного района области.

Известно, что мужчина был пьян и вступил в конфликт с односельчанами. Он взял в руки ружье и несколько раз выстрелил в воздух. Некоторые местные жители повалили его на землю, чтобы отобрать оружие, в этот момент произошел еще один выстрел. Пуля попала в ногу находящейся неподалеку женщины.

Пострадавшая месяц находилась на стационарном лечении, а потом и на амбулаторно. На ноге остались шрамы.

Уголовное дело не стали возбуждать из-за отсутствия состава преступления. Пострадавшая обратилась в Дзержинский районный суд, где потребовала компенсацию в более чем миллион рублей. Суд решил, что виновник должен выплатить ей 350 тысяч рублей.

Мужчина принес в в Свердловский областной суд жалобу, где указал, что сумма завышена, а сам он испытывает финансовые трудности. Суд все же оставил решение без изменения.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Выстрел#Ранение#Пуля
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