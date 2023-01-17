Без отопления в Крещение останутся жители поселка под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Отключения произойдут в связи с запланированными отключениями электроэнергии на котельной №1. Это произойдет 19 января с 10.00 до 17.00. Об этом сообщает Новоасбестовская территориальная администрация.
В этот период возможны перебои в подаче отопления. Когда ремонтные работы завершатся, услуги горячего водоснабжения и отопления будут возобновлены.
Напомним, что ранее сообщалось, по каким адресам в регионе будут организованы купели для купания на Крещение.