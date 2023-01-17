TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Без отопления в Крещение останутся жители поселка под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
В поселке Новоасбест под Нижним Тагилом в праздник Крещение у некоторых жителей отключат отопление и горячую воду.

Отключения произойдут в связи с запланированными отключениями электроэнергии на котельной №1. Это произойдет 19 января с 10.00 до 17.00. Об этом сообщает Новоасбестовская территориальная администрация.

В этот период возможны перебои в подаче отопления. Когда ремонтные работы завершатся, услуги горячего водоснабжения и отопления будут возобновлены.

Напомним, что ранее сообщалось, по каким адресам в регионе будут организованы купели для купания на Крещение.

Какая будет погода на Крещение в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Традиционная купель в Крещение не откроется в АсбестеАдреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
#Елена Озерова#Общество#Вода#Отопление#Отключения#Нижний Тагил
Подпишитесь
Статуя Свободы, волк и телега с цыплятами: топ-5 необычных скульптур в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:07
В детских садах и школах Нижнего Тагила собирают одежду военным и беженцам
Сегодня, 07:30
Итоги недели: замеры за год, забег в противогазах и тающий лед
Вчера, 09:21
На Уралвагонзаводе в Нижнем Тагиле подвели итоги акции по сбору денег в СВО
Вчера, 12:00
Адреса купелей и график работы в Нижнем Тагиле на Крещение-2023
13 января 09:38
Отменена мобилизация экс-министра Свердловской области Алексея Пьянкова на СВО
Вчера, 14:59