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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Четыре жителя Сысерти похитили женщину и требовали выкуп

Сегодня, 12:09
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
В Сысерти четыре мужчины похитили женщину. Далее они под угрозой убийством требовали выкуп.

По словам первого заместителя главы СУ СК РФ по Свердловской области Анатолия Надбитова, злоумышленникам от 41 до 51 года. Им предъявлено обвинение по п «а» ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека из корыстных целей), сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Следствие полагает, что в вечернее время 11 января мужчины, находясь на трассе между посёлком Ольховка и посёлком Двуреченск, напали на 46-летнюю женщину-директора одной из коммерческих фирм.

Они положили ее в автомобиль и увезли в дом одного из сел Сухоложского района. Там они угрожали, что убьют ее, если ее родственники не отдадут за нее выкуп.

Позвонив родственникам, они назвали крупную денежную сумму, за которую освободили бы женщину. Однако пропавшую уже начали искать следователи. Они вышли на след похитителей и освободили пленницу.

Сейчас три фигуранта дела находятся под стражей. Четвертому меру пресечения изберут в ближайшее время.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Похищение#Похищение человека#Выкуп
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