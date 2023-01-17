Глава города встретился с прибывшими в Нижний Тагил беженцами из Херсона и Украины

Семья Адаменко приехала в Нижний Тагил из Голой Пристани, но не полным составом: глава семейства остался на территории СВО, так как трудится в сфере электроснабжения и рабочих рук в окрестностях не хватает. В родном городе у людей осталось много пожилых родственников, которые не могут переехать. Из зоны вооруженного конфликта прибыли не только люди, но и животные: коты и собаки.