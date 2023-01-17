Глава города встретился с прибывшими в Нижний Тагил беженцами из Херсона и Украины

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Семья Адаменко приехала в Нижний Тагил из Голой Пристани, но не полным составом: глава семейства остался на территории СВО, так как трудится в сфере электроснабжения и рабочих рук в окрестностях не хватает. В родном городе у людей осталось много пожилых родственников, которые не могут переехать. Из зоны вооруженного конфликта прибыли не только люди, но и животные: коты и собаки.
По прибытии в Нижний Тагил перед беженцами поставили задачу на оформление необходимых в России документов: гражданства, полиса ОМС, льготных пособий. Несовершеннолетние дети смогут продолжать обучение в школах, студенты — в высших учебных заведениях. Далее беженцам потребуется найти работу, чтобы материально обеспечить семью.
Гражданам, прибывшим с территории проведения спецоперации ВС РФ в Свердловскую область, помогут с получением жилплощади: им выдадут жилищные сертификаты, необходимые для приобретения нового дома. Выбор места для ПМЖ в том числе подразумевает Нижний Тагил, сообщает нижнетагильская телекомпания «Тагил-ТВ».
Встречу с беженцами провели глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и замминистра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов. По поручению главы региона Евгения Куйвашева с февраля 2022 вопросом беженцев занимается министерство социальной политики.