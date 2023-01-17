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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Глава города встретился с прибывшими в Нижний Тагил беженцами из Херсона и Украины

Сегодня, 03:42
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Для беженцев из Украины и нового субъекта России (Херсонской области) организован пункт временного размещения на территории Нижнего Тагила. 35 человек, среди которых 12 детей, заселились в городскую гостиницу Нижнетагильского института испытания металлов на Старателе 13 января.

Семья Адаменко приехала в Нижний Тагил из Голой Пристани, но не полным составом: глава семейства остался на территории СВО, так как трудится в сфере электроснабжения и рабочих рук в окрестностях не хватает. В родном городе у людей осталось много пожилых родственников, которые не могут переехать. Из зоны вооруженного конфликта прибыли не только люди, но и животные: коты и собаки.

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По прибытии в Нижний Тагил перед беженцами поставили задачу на оформление необходимых в России документов: гражданства, полиса ОМС, льготных пособий. Несовершеннолетние дети смогут продолжать обучение в школах, студенты — в высших учебных заведениях. Далее беженцам потребуется найти работу, чтобы материально обеспечить семью.

Гражданам, прибывшим с территории проведения спецоперации ВС РФ в Свердловскую область, помогут с получением жилплощади: им выдадут жилищные сертификаты, необходимые для приобретения нового дома. Выбор места для ПМЖ в том числе подразумевает Нижний Тагил, сообщает нижнетагильская телекомпания «Тагил-ТВ».

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Встречу с беженцами провели глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и замминистра социальной политики Свердловской области Алексей Сабитов. По поручению главы региона Евгения Куйвашева с февраля 2022 вопросом беженцев занимается министерство социальной политики.

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