Из-за мухоморной диеты спортсменка из ХМАО оказалась в реанимации

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Грибы мужчина приобрел у незнакомого человека. Продавец утверждал, что после их употребления человек обретет идеальную физическую форму, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Девушка попробовала грибы за ужином и ей стало плохо. За ней приехали медики «скорой» и доставили в реанимационное отделение Ирбитской больницы.
Когда спортсменка вышла из комы, нарколог спросил у нее, что она приняла. Сперва она соврала, что ела только шпроты. Позже при осмотре жилья были найдены мухоморы. Их направили на экспертизу.
Эксперты предупредили, что употребление сомнительных и непроверенных препаратов для похудения – опасно для здоровья и жизни.