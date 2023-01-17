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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Из-за мухоморной диеты спортсменка из ХМАО оказалась в реанимации

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
Гимнастка из Ханты-Мансийского автономного округа попала в реанимацию, после того как съела «лечебные» мухоморы, чтобы похудеть. Такое средства для худобы ей привез ее молодой человек.

Грибы мужчина приобрел у незнакомого человека. Продавец утверждал, что после их употребления человек обретет идеальную физическую форму, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Девушка попробовала грибы за ужином и ей стало плохо. За ней приехали медики «скорой» и доставили в реанимационное отделение Ирбитской больницы.

Когда спортсменка вышла из комы, нарколог спросил у нее, что она приняла. Сперва она соврала, что ела только шпроты. Позже при осмотре жилья были найдены мухоморы. Их направили на экспертизу.

Эксперты предупредили, что употребление сомнительных и непроверенных препаратов для похудения – опасно для здоровья и жизни.

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#Происшествия#Кома#Спортсменка#Грибы#Похудение#Елена Озерова
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