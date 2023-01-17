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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма

Сегодня, 12:12
Фото: TagilCity.ru
Школа № 32 до ремонта
Определен подрядчик на проведение работ по капитальному ремонту школы № 32 в Нижнем Тагиле. Контракт будет заключен с местным ЗАО «Стройкомплекс».

По окончании подачи заявок на аукцион подала документы только одна организация, тендер признан не состоявшимся. Контракт на 214,3 миллиона рублей будет заключен с ЗАО «Стройкомплекс». После этого подрядчик должен приступить к работам. Сдать объект планируется не позднее 15 декабря 2023 года.

В здании на улице Карла Маркса, 67 появятся новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции, электричества. На первом этаже для учащихся будет оборудована большая современная столовая. Также увеличат в размерах некоторые кабинеты иностранных языков.

Школа № 32 до ремонтаШкола № 32 до ремонта
Школа № 32 до ремонтаШкола № 32 до ремонта
Школа № 32 до ремонтаШкола № 32 до ремонта
Школа № 32 до ремонтаШкола № 32 до ремонта
Школа № 32 до ремонта
Фото: TagilCity.ru

Ранее ЗАО «Стройкомплекс» занималось капремонтом школы № 23. Образовательное учреждение приняло учеников в обновленное здание 1 сентября 2022 года. Также организация, гендиректором которой является Илья Баянкин, на сегодняшний день проводит ремонт Молодежного театра на Вагонке.

Напомним, на время капремонта школы № 32 ученики распределены по трем разным образовательным учреждениям. Все работы должны быть окончены в течение календарного года. Возобновить учебный процесс в здании планируется в январе 2024 года.

Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Закупка#Капремонт#Спарк
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