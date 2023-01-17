Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По окончании подачи заявок на аукцион подала документы только одна организация, тендер признан не состоявшимся. Контракт на 214,3 миллиона рублей будет заключен с ЗАО «Стройкомплекс». После этого подрядчик должен приступить к работам. Сдать объект планируется не позднее 15 декабря 2023 года.
В здании на улице Карла Маркса, 67 появятся новые системы отопления, водоснабжения, вентиляции, электричества. На первом этаже для учащихся будет оборудована большая современная столовая. Также увеличат в размерах некоторые кабинеты иностранных языков.
Ранее ЗАО «Стройкомплекс» занималось капремонтом школы № 23. Образовательное учреждение приняло учеников в обновленное здание 1 сентября 2022 года. Также организация, гендиректором которой является Илья Баянкин, на сегодняшний день проводит ремонт Молодежного театра на Вагонке.
Напомним, на время капремонта школы № 32 ученики распределены по трем разным образовательным учреждениям. Все работы должны быть окончены в течение календарного года. Возобновить учебный процесс в здании планируется в январе 2024 года.