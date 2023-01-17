Капремонтом школы № 32 в Нижнем Тагиле займется местная фирма

По окончании подачи заявок на аукцион подала документы только одна организация, тендер признан не состоявшимся. Контракт на 214,3 миллиона рублей будет заключен с ЗАО «Стройкомплекс». После этого подрядчик должен приступить к работам. Сдать объект планируется не позднее 15 декабря 2023 года.