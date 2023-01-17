Купель для крещенских купаний готова в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
На приемке присутствовали замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, директор центра защиты населения Сергей Коперкин, начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин и полицейские, сообщает пресс-служба администрации.
По словам Валерия Сурова, объект прошел проверку. Все запланированные работы завершены. Глубина купели составляет 1,15 – 1,35 метра. На месте установили ограждающие элементы, оборудовали подходы, рядом изо льда вырезали крест. Он и площадка будут подсвечиваться в вечернее время.
Для переодевания организованы палатки. Обустройство уже оценили представители клуба моржей. Они отметили, что все сделано безопасно для жителей. Смонтирован настил, ведущий к проруби, а также все то, что не позволит людям провалиться под лед.
Утром 19 января купель осветят. С 9.00 до 20.00 на площадке будут дежурить сотрудники ЧОПа, добровольцы и врачи.