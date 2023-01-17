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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Купель для крещенских купаний готова в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:57
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоялась приемка купели для крещенских купаний. Она находится на акватории Нижнетагильского пруда.

На приемке присутствовали замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров, директор центра защиты населения Сергей Коперкин, начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин и полицейские, сообщает пресс-служба администрации.

По словам Валерия Сурова, объект прошел проверку. Все запланированные работы завершены. Глубина купели составляет 1,15 – 1,35 метра. На месте установили ограждающие элементы, оборудовали подходы, рядом изо льда вырезали крест. Он и площадка будут подсвечиваться в вечернее время.

Для переодевания организованы палатки. Обустройство уже оценили представители клуба моржей. Они отметили, что все сделано безопасно для жителей. Смонтирован настил, ведущий к проруби, а также все то, что не позволит людям провалиться под лед.

Утром 19 января купель осветят. С 9.00 до 20.00 на площадке будут дежурить сотрудники ЧОПа, добровольцы и врачи.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Купель#Купания#Крещение#Елена Озерова
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