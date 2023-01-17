Мошенники используют имя екатеринбургского митрополита для кражи денег

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно о том, что жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Нижнего Тагила. Она лишилась 23 тысяч рублей, поверив рекламе в интернете. Она предлагала получить 40 тысяч рублей пенсионерам. Женщина прошла по ссылке и зарегистрировалась на сайте, используя персональные данные.