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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Мошенники не смогли обмануть пенсионера под Нижним Тагилом

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле телефонным аферистам не удалось обмануть дедушку. Сотрудница банка, заподозрив обман, не стала выдавать пенсионеру все имеющиеся средства с его счета.

В полицию обратилась работница банка. Она рассказала, что в отделение в поселке Новоасбест пришел пожилой мужчина, который попросить снять все средства с его счета. При этом он с кем-то разговаривал по телефону и трубку не клал.

Тогда сотрудница заподозрила, что дедушку пытаются обмануть мошенники, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Поэтому она решила выдать пенсионеру лишь часть его средств.

Участковый приехал в банк и стал успокаивать взволнованного 66-летнего мужчину. И пригласил его на разговор. Пожилой мужчина рассказал, что ему позвонила девушка представилась следователем и сказала, что у него мошенники пытаются украсть деньги со счета.

Чтобы «помочь» дедушке, девушка сказала ему снять все деньги с карты и перевести на «безопасный счет», который она ему назовет. Далее в течение часа мужчина был на связи с мошенницей по телефону.

Полицейский провел с пенсионером профилактическую беседу.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Банк#Дедушка#Елена Озерова
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