Мошенники не смогли обмануть пенсионера под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В полицию обратилась работница банка. Она рассказала, что в отделение в поселке Новоасбест пришел пожилой мужчина, который попросить снять все средства с его счета. При этом он с кем-то разговаривал по телефону и трубку не клал.
Тогда сотрудница заподозрила, что дедушку пытаются обмануть мошенники, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». Поэтому она решила выдать пенсионеру лишь часть его средств.
Участковый приехал в банк и стал успокаивать взволнованного 66-летнего мужчину. И пригласил его на разговор. Пожилой мужчина рассказал, что ему позвонила девушка представилась следователем и сказала, что у него мошенники пытаются украсть деньги со счета.
Чтобы «помочь» дедушке, девушка сказала ему снять все деньги с карты и перевести на «безопасный счет», который она ему назовет. Далее в течение часа мужчина был на связи с мошенницей по телефону.
Полицейский провел с пенсионером профилактическую беседу.