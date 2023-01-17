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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Мужчина из Нижнего Тагила избил щенка на глазах у прохожих

Сегодня, 13:59
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле неизвестный мужчина отпинал и оттаскал за горло щенка. Его действия сняли на видео очевидцы.

На видео видно, что тагильчанин гуляет со своим псом на поводке, а потом начинает его пинать и бить по морде, а также поднимать за горло вверх через поводок. Видео появилось в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Слышно, что животное скулит. По словам жителей, этого мужчину за избиением животного они застают уже не в первый раз.

Также они добавили, что инцидент произошел по улице Булата Окуджава, 7. Видео они прислали полицейским, но те, как утверждают жители, не отреагировали. Теперь они опасаются, что мужчина вовсе убьет питомца, так как «его руки теперь развязаны».

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#Елена Озерова#Нападение#Происшествия#Нижний Тагил#Живодер#Щенок
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